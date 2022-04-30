Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом та вручив їм нагороди (відео)

У День прикордонника Президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками державного кордону та вручив їм нагороди.

Глава держави подякував усім захисникам кордону, які разом з іншими воїнами виборюють свободу для українців, зокрема тим прикордонникам, які героїчно обороняють Маріуполь.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України

"В умовах повномасштабної жорстокої війни Росії проти нашої незалежної держави, проти нашого міцного народу ми не можемо дозволити собі святкувань. Російське зло ще досі на нашій землі, ми повинні вибити окупантів. І тоді будемо святкувати. І це обов'язково буде після нашої перемоги. А зараз наш обов'язок - відзначити ваш внесок, внесок прикордонної служби України, кожного й кожної у спільну боротьбу українського народу", - сказав Зеленський, вітаючи прикордонників з їхнім професійним святом.

Президент наголосив, що саме воїни прикордонної служби першими зустріли загарбника й зараз виконують одне з найважливіших завдань - контролюють лінію кордону, реагують на активність ворога поблизу кордонів, захищаючи нашу землю від підступних і цинічних ударів Росії.

"Від професійності та ефективності Державної прикордонної служби залежить і захист України від диверсантів, від намагань ворога зруйнувати наші ланцюжки постачання. Прикордонники забезпечують і нормальні економічні зв’язки з нашими партнерами на західній та південно-західній ділянках кордону. Ваша служба - одна з фундаментальних опор нашого захисту. І я вдячний кожному й кожній, хто боронить державний кордон", - зазначив президент.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв-прикордонників хвилиною мовчання.

Президент вручив прикордонникам державні нагороди, а також почесні й нові військові звання. 12 військовослужбовців нагороджені орденами Богдана Хмельницького різних ступенів, орденом Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни". Один офіцер відзначений почесним званням "Заслужений юрист України". П'ятеро прикордонників отримали нові військові звання.

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