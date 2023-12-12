Зеленський привітав українських воїнів з Днем Сухопутних військ ЗСУ (фото)

Майже 600 тисяч різних військ входять до Сухопутних.

В Україні щорічно 12 грудня відзначають день Сухопутних військ України. Президент Володимир Зеленський привітав українських військових.

Про це йдеться на сторінці президента в Telegram.

За словами Зеленського, до Сухопутних військ України входить майже 600 тисяч різних військ.

"Сміливі. Героїчні. Потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей. Слава нашим захисникам! Дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі", - написав Зеленський.

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Сухопутні війська України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Глава держави назвав її "хорошою й продуктивною".

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