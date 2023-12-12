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Зеленський привітав українських воїнів з Днем Сухопутних військ ЗСУ (фото)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський привітав українських воїнів з Днем Сухопутних військ ЗСУ (фото)

Сухопутні війська України

Майже 600 тисяч різних військ входять до Сухопутних.

В Україні щорічно 12 грудня відзначають день Сухопутних військ України. Президент Володимир Зеленський привітав українських військових.

Про це йдеться на сторінці президента в Telegram.

За словами Зеленського, до Сухопутних військ України входить майже 600 тисяч різних військ.

"Сміливі. Героїчні. Потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей. Слава нашим захисникам! Дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі", - написав Зеленський.

Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України
Сухопутні війська України / ©
Сухопутні війська України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Глава держави назвав її "хорошою й продуктивною". 

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Дата публікації
Перегляди
182
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