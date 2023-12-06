Зеленський привітав військових із днем ЗСУ і вручив нагороди: фото

У День ЗСУ президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням.

Про це інформує Офіс президента.

Глава держави зазначив, що для нього велика честь особисто нагороджувати найкращих захисників і захисниць України.

"Ми всі пишаємося вами. Вся Україна вдячна вам! І наша держава зробить абсолютно все, щоб усі покоління українського народу завжди пам’ятали й шанували кожне життя кожного воїна, кожного героя, яке було віддане на полі бою заради України, нашої свободи, нашого майбутнього", – сказав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули за свободу й незалежність України.

Зеленський вручив захисникам державні нагороди. Зокрема, президент передав орден "Золота Зірка" матері полеглого Героя України, старшого солдата Сергія Божка, який захищав територіальну цілісність нашої держави з 2018 року. У травні 2022-го на Донеччині під час атаки з боку російських окупантів Сергій Божко прикривав і забезпечував оборону позиції ЗСУ, знищив багато ворожої техніки та особового складу противника, але сам зазнав смертельних поранень.

Президент Зеленський і дружина старшого лейтенанта Андрія Дробіленка / Фото: Офіс президента України

Також орден "Золота Зірка" отримала від глави держави дружина старшого лейтенанта Андрія Дробіленка, який був удостоєний звання Героя України посмертно. У жовтні 2022 року група під командуванням Андрія Дробіленка утримувала оборонний рубіж у районі Новоселівського на Луганщині, який ворог намагався захопити за підтримки важкої техніки та артилерії. Українським військовим вдалося утримати позиції, але Андрій Дробіленко був смертельно поранений.

Президент передав орден і дружині молодшого сержанта Вадима Лисенкова, полеглого Героя України. У 2022 році він брав участь у диверсійно-розвідувальних операціях, допомагав виявляти та знищувати ворога, захоплювати зброю й полонених. Торік у жовтні брав участь у штурмі ворожих позицій на Херсонщині, у листопаді в Бахмуті – у захопленні ворожих позицій та евакуації поранених українських бійців. Вадим Лисенков героїчно загинув під час щільного ворожого обстрілу.

Також Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Герою України, старшому лейтенанту Андрію Докторенку, який від липня 2022 року виконує бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Взвод під його командуванням неодноразово відбивав штурми ворога та звільняв території.

Президент Зеленський і молодший сержант Богдан Магаляс / Фото: Офіс президента України

Орден отримав бойовий медик, молодший сержант Богдан Магаляс, який бере участь у відсічі російській агресії на Херсонщині та Запоріжжі. Він під щільним вогнем противника здійснював евакуацію поранених військовослужбовців із поля бою й надавав їм першу медичну допомогу. Під час евакуації медик особисто неодноразово вступав у перестрілку з ворогом. У грудні 2022 року Богдан Магаляс зазнав контузії та легкого осколкового поранення, але відмовився від госпіталізації і продовжив виконувати завдання пліч-о-пліч зі своїми побратимами.

Володимир Зеленський також вручив відзнаки Президента "Хрест бойових заслуг" солдату Василю Абрамюку, майору Кирилу Вересу та льотчику, капітану Анатолію Курносову.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин президент вручив бойові прапори 63-й окремій механізованій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ, 38-й окремій бригаді морської піхоти Командування Військово-Морських сил ЗСУ, 14-му зенітному ракетному полку Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, відзнаку президента України "За мужність та відвагу" отримали: 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ ЗСУ, 164-та радіотехнічна Слобідська бригада Повітряних сил ЗСУ та 91-й окремий Охтирський полк підтримки Сухопутних військ ЗСУ.

Глава держави також присвоїв почесні найменування. Так, 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Едельвейс", 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку Командування Сил логістики ЗСУ – почесне найменування "Миколаївський".

Президент Зеленський присвоїв військові звання / Фото: Офіс президента України

Присвоєно військові звання бригадного генерала начальнику штабу, заступнику командувача Повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ Вадиму Лабунцю, заступнику командувача Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ Сергію Рябку, начальнику Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України Анатолію Салію та іншим.

У церемонії нагородження, що відбулася в Маріїнському палаці, також узяли участь: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, секретар РНБО Олексій Данілов, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також привітав військових з Днем Збройних сил України 6 грудня. Своє вітання він опублікував у Мережі.

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