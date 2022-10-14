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Зеленський привітав захисників і захисниць: "Ви б'єтеся за Україну" (відео)

Дата публікації
Перегляди
2028
Час на прочитання
1 хв
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Зеленський привітав захисників і захисниць: "Ви б'єтеся за Україну" (відео)

Президент опублікував щемливе відео.

Президент України Володимир Зеленський зранку 14 жовтня привітав з Днем захисників і захисниць України.

На його сторінці у соцмережі з'явилося щемливе відео.

"Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - лаконічно написав глава держави. 

У відео поєднані кадри з мирного міста, а також із лінії фронту та вже деокупованих наших населених пунктів. "Ви змінили своє життя, щоб не змінилося наше" - наголошують у ролику. 

Нагадаємо, 14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2028
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