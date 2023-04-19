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Зеленський приїхав на Волинь: обговорювали оборону на випадок загрози з Білорусі (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Зеленський приїхав на Волинь: обговорювали оборону на випадок загрози з Білорусі (фото, відео)

Фото: Офіс президента України

Президент обговорив облаштування фортифікаційних споруд на Волині.

Володимир Зеленський у середу, 19 квітня, відвідав Волинську область та провів нараду щодо посилення кордону. 

Про це президент повідомив у соціальних мережах. 

Володимир Зеленський відвідав прикордонників на кордоні з Білоруссю та Польщею, щоб подякувати за оборону України. 

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - написав Зеленський. 

Зеленському повідомили, що Україна готується до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі, а тому відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження. 

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Також президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Волині та посилення українського кордону - облаштування інженерних та фортифікаційних споруд. 

"Заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області", - повідомив президент. 

Нагадаємо, Зеленський відвідав передові позиції в Авдіївці і поїв з військовими паски

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Дата публікації
Перегляди
93
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