Зеленський приїхав на Волинь: обговорювали оборону на випадок загрози з Білорусі (фото, відео)

Володимир Зеленський у середу, 19 квітня, відвідав Волинську область та провів нараду щодо посилення кордону.

Про це президент повідомив у соціальних мережах.

Володимир Зеленський відвідав прикордонників на кордоні з Білоруссю та Польщею, щоб подякувати за оборону України.

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - написав Зеленський.

Зеленському повідомили, що Україна готується до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі, а тому відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Фото: Офіс президента України

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Також президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Волині та посилення українського кордону - облаштування інженерних та фортифікаційних споруд.

"Заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області", - повідомив президент.

Нагадаємо, Зеленський відвідав передові позиції в Авдіївці і поїв з військовими паски.

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