Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая на нову посаду

Рік тому Гайдай покинув крісло очільника ОВА.

Колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая призначено на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав 15 березня розпорядження №30/2024-рп.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.

До слова, в лютому Кабінет міністрів уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА. Тоді ж було звільнено тодішнього очільника РДА Едгара Токаря.

Нагадаємо, 15 березня 2023-го президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голу Луганської ОВА.

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