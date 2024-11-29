Зеленський призначив комбрига "Холодного Яру" заступником керівника Офісу президента

Володимир Зеленський зазначив, що бойовий командир, полковник Павло Паліса добре розуміє, що діється і в бригадах, і на фронті тож президенту потрібна саме така людина.

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців 29 листопада.

"Бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", – прокоментував призначення президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив важливі кадрові рішення щодо армійського командування. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол.

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ - що відомо

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