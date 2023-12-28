Зеленський призначив нових очільників Рівненської та Донецької ОВА: хто ними стали

У четвер, 28 грудня, Володимир Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій - ними стали Вадим Філашкін та Олександр Коваль.

Про це йдеться у указах глави держави №858/2023 та №857/2023.

Відповідні укази підписані президентом України 27 грудня.

"Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації. Призначити Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться у текстах документів.

Що відомо про Вадима Філашкіна

На сайті Донецької ОВА вказано, що Філашкін народився у Миколаївській області. 2002 року закінчив навчання у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка". У 2008 році отримав освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. Проходив військову службу у ЗСУ.

Розпочав свою кар'єру у правоохоронних органах. Працював на керівних посадах в УМВС України у різних областях України. 2016 рік був заступником начальника Головного управління поліції в Донецькій області. Від 2019 року він обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.

Хто такий Олександр Коваль

За інформацією Рівненської райдерадміністарції, Олександр Коваль народився в м.Костопіль. Очолював Костопільську РДА, потому — Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і став територіально найбільшим в області.

Від 5 березня 2021 року Коваля було призначено головою Рівненської районної державної адміністрації.

Додамо, що Олександр Коваль не є родичем колишнього очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля, нині головою Фонду державного майна України.

Нагадаємо, 21 листопада Віталія Коваля призначили головою Фонду держмайна. До того він обіймав посаду керівника Рівненської ОВА.

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