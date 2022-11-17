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Зеленський призначив нових очільників СБУ у трьох областях: хто ними стали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Зеленський призначив нових очільників СБУ у трьох областях: хто ними стали

Фото: Офіс президента України

Укази підписані главою держави від 17 листопада.

Український президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Управління Служби безпеки у Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях.

Укази №789-787 підписані главою держави від 17 листопада, опубліковані на сайті президента.

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Відповідно до документів, начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області став Василь Дем'янчук, у Кіровоградській - Сергій Кононенко, а у Житомирській - Володимир Компаніченко.

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