Зеленський призначив нових очільників Сумської та Луганської областей

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.

Сумську область очолив генерал-лейтенант Володимир Артюх, який був радником голови Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Призначити Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

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Керівником Луганської ОВА став колишній заступник начальника ГУ Національної поліції Житомирської області Артем Лисогор. Від жовтня 2021 року до червня 2022 року Лисогор перебував у відрядженні на сході України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

“Призначити Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 24 січня підписав укази про звільнення п'яти голів ОВА.

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