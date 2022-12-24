Зеленський призначив нових послів у Болгарії, Латвії та Бахрейні

Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук.

Указом №881/2022 було звільнено Олександра Міщенка з посади посла в Латвійській Республіці. Указом №882/2022 Анатолія Куцевола відповідно призначено послом у Латвійській Республіці.

Також Володимир Зеленський призначив посла в Королівстві Бахрейн. Згідно з указом №878/2022, ним став Дмитро Сенік, який водночас є надзвичайним і повноважним послом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, новим послом України в Німеччині став Олексій Макеєв: що про нього відомо.

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