Зеленський призначив нового голову Полтавської ОДА: що відомо про Філіпа Проніна

Володимир Зеленський призначив нового голову Полтавської обласної державної адміністрації. Установу очолив Філіп Пронін.

Про це йдеться в указі, що розміщений на сайті президента України.

Що відомо про Проніна

Як відомо, Філіп Пронін має вищу економічну та юридичну освіту. Раніше працював:

податковим та фінансовим аналітиком;

фахівцем Державного комітету фінансового моніторингу України;

заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

Наразі є заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Пронін також входить до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, Пронін представляв Україну на Мінських перемовинах щодо війни Росії проти України та є урядовим експертом нашої держави з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич.

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