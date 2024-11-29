Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що відомо про кадрові зміни

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений генерал-майор Михайло Драпатий, відомий успішною обороною Харківщини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол", — йдеться у повідомленні.

Президент нагадав, що генерал Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російської окупаційної армії. Полковник Олег Апостол є досвідченим командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Обидва довели свою ефективність у боях. Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", — додав Зеленський.

Нагадаємо, восени у Єрмака з'явилися двоє нових заступників. Нові посади отримали Ірина Верещук та Віктор Микита.

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