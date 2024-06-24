Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ: що відомо про Гнатова

Президент замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Їх очолив бригадний генерал Андрій Гнатов.

Про це пише "Бабель".

Що відомо про Гнатова

Як зазначається, Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ, після чого керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. У червні 2022 року особисто від президента отримав звання бригадного генерала та шеврон.

У 2022 році Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини. Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" під командуванням Олександра Сирського.

Нині відзначений трьома державними нагородами: медаллю "За військову службу Україні" (2015 р.), орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2020 рік) та Хрестом бойових заслуг (липень 2022 року).

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Читайте також: