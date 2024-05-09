Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ: хто ним став

Нову посаду обійняв Дмитро Герега.
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ.
Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
“Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України”, - йдеться в повідомленні пресслужби.
Перед тим Володимир Зеленський звільнив із цієї посади бригадного генерала Олександра Яковця. Водночас Герега є українським воєначальником, має звання генерал-майора. В Силах підтримки ЗСУ він перебуває з 2021 року. Народився він у 1971 році в Хотинському районі Чернівецької області. З 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО.
Нагадаємо, що Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби.
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