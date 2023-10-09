Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ: хто обійняв посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Про це стало відомо з відповідного указу глави держави.

Як зазначається, Володимир Зеленський призначив Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Водночас іншим указом глава держави звільнив з посади командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру - його на посаду було призначено в травні 2022 року.

Нагадаємо, що Зеленський під час свого онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня закликав до об'єднання і боротьби з тероризмом, порівнявши тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою Росії в Україні.

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