Зеленський призначив нового очільника Херсонської ОВА: хто ним став

Глава держави особисто вручив Янушевичу службове посвідчення.

Про це 4 серпня повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський переконаний, що досвід і професіоналізм нового голови ОВА допоможуть йому в виконанні завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Глава держави також наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від росіян, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Що відомо про Ярослава Янушевича.

Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"). Доктор юридичних наук.

Від 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва. Від 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр був заступником голови ДПАУ.

Від 2011 по 2013 рік – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 роках – заступник голови Державної фінансової інспекції України. Від 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

Від 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот". Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".