Зеленський призначив нового заступника голови Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі № 220/2024, опублікованому на сайті Президента України.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Володимир Гордійчук — генерал-лейтенант Національної гвардії України. Він закінчив Київський інститут Військово-повітряних сил України у 1996 році, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

Гордійчук очолював Центральне територіальне Управління Національної гвардії України. Також він разом з особовим складом військової частини 3036 брав участь у проведення АТО на Луганщині.

Гордійчук нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся із членами Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський призначив нового секретаря РНБО.

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