Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій у Харківської області

Надаємо перелік нових голов військових адміністрацій у селах та містах.

Після деокупації Харківщини глава держави Володимир Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій.

Про це йдеться у розпорядженнях.

Тож, начальниками призначено у таких військових адміністраціях:

Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;

Малинівська селищна військова адміністрація – Семер'янов Микола Іванович;

Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович;

Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна;

Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович;

Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович;

Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович;

Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович;

Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович;

Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович;

Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович;

Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович;

Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.

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