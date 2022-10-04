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Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій у Харківської області

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Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій у Харківської області

Фото: president.gov.ua

Надаємо перелік нових голов військових адміністрацій у селах та містах.

Після деокупації Харківщини глава держави Володимир Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій.

Про це йдеться у розпорядженнях.

Тож, начальниками призначено у таких військових адміністраціях:

  • Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;
  • Малинівська селищна військова адміністрація – Семер'янов Микола Іванович;
  • Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович;
  • Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна;
  • Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович;
  • Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович;
  • Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович;
  • Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович;
  • Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович;
  • Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович;
  • Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович;
  • Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович;
  • Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

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Дата публікації
Перегляди
201
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