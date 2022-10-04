Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій у Харківської області

Надаємо перелік нових голов військових адміністрацій у селах та містах.
Після деокупації Харківщини глава держави Володимир Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій.
Про це йдеться у розпорядженнях.
Тож, начальниками призначено у таких військових адміністраціях:
- Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;
- Малинівська селищна військова адміністрація – Семер'янов Микола Іванович;
- Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович;
- Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна;
- Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович;
- Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович;
- Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович;
- Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович;
- Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович;
- Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович;
- Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович;
- Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович;
- Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович.
Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.
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