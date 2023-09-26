Зеленський призначив своїм позаштатним радником відомого футболіста

Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Указ №589/2023 на сайті президента свідчить про це.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.

Зазначимо, що 46-річний Андрій Шевченко — професійний спорстмен зірка світового футболу. Він грав на полі до 2012 року. Згодом став тренером, зокрема, національної збірної України.

Шевченко — Заслужений майстер спорту України, Герой України (2004), від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Нагадаємо, знаменитий футболіст впевнений, що немає спорту поза політикою. Андрій Шевченко вважає, що участь спортсменів країн-агресорок світ сприйме як меседж, що війна в Україні закінчилася.

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