Зеленський призначив своїм позаштатним радником відомого футболіста

Відповідний указ вже опубліковано.
Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.
Указ №589/2023 на сайті президента свідчить про це.
"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.
Зазначимо, що 46-річний Андрій Шевченко — професійний спорстмен зірка світового футболу. Він грав на полі до 2012 року. Згодом став тренером, зокрема, національної збірної України.
Шевченко — Заслужений майстер спорту України, Герой України (2004), від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.
Нагадаємо, знаменитий футболіст впевнений, що немає спорту поза політикою. Андрій Шевченко вважає, що участь спортсменів країн-агресорок світ сприйме як меседж, що війна в Україні закінчилася.
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