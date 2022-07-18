Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язки голови СБУ: хто очолив відомство

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Відповідний указ від 18 липня президента №504/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.

Також читайте Зеленський усунув від посади голову СБУ Баканова

Нагадаємо, 17 липня Зеленський своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Що відомо про Василя Малюка

Василь Малюк - український військовик, учасник бойових дій, бригадний генерал - народився 28 лютого 1983 року у м. Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство. Від 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У березні 2020 року призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Полковник Малюк має низку відомчих відзнак і заохочень. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків у районі проведення антитерористичної операції нагороджений відзнакою президента України "За участь в Антитерористичній операції" та грамотою. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу" і "За доблесть". За доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку, нагороджений відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя".

25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.