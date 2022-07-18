Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язки голови СБУ: хто очолив відомство

Відповідний указ опублікований на сайті ОП 18 липня.
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.
Відповідний указ від 18 липня президента №504/2022 опубліковано на сайті глави держави.
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, 17 липня Зеленський своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.
Що відомо про Василя Малюка
Василь Малюк - український військовик, учасник бойових дій, бригадний генерал - народився 28 лютого 1983 року у м. Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство. Від 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У березні 2020 року призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Полковник Малюк має низку відомчих відзнак і заохочень. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків у районі проведення антитерористичної операції нагороджений відзнакою президента України "За участь в Антитерористичній операції" та грамотою. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу" і "За доблесть". За доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку, нагороджений відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя".
25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.