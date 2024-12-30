Зеленський призначив військового омбудсмена: хто обійматиме посаду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів ЗСУ.

Про це очільник держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що пані Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

"Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції. Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", – наголошує президент.

Нагадаємо, Україна і країна-агресорка РФ у понеділок провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 189 наших громадян.