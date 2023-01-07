Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату: повний перелік - ЗМІ

Повідомлення про втрату громадянства діячами УПЦ МП отримала Державна міграційна служба. Надалі їх можуть депортувати.

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство низки священників так званої УПЦ Московського патріархату. Відповідний указом № 898/2022 було видано ще 28 грудня 2022 року, але офіційно його не оприлюднено, оскільки документ містить персональну інформацію.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

В указі президента йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ. Серед них - митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у держзраді.

Як з‘ясувало видання, повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала Державна міграційна служба. Надалі їх можуть депортувати.

Загалом у список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.

Видання опублікувало повний перелік осіб:

Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді;

— митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді; Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана;

— вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана; Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія);

— архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія); Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія);

— протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія); Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор;

— вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор; Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти “керівництва єпархіальних структур”, зокрема його власний, також в єпархіальних комп’ютерах знайшли дитячу порнографію, яку зараз вивчає слідство;

— митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти “керівництва єпархіальних структур”, зокрема його власний, також в єпархіальних комп’ютерах знайшли дитячу порнографію, яку зараз вивчає слідство; Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія);

— митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія); Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський;

— митрополит Дніпропетровський і Павлоградський; Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря;

— архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря; Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії;

— архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії; Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар;

— митрополит Симферопольський і Кримський Лазар; Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій, за даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР";

— архиєпископ Костянтинівський Паїсій, за даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР"; Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП). ТСН.ua зібрав все, що відомо про підсанкційних священнослужителів.

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