Зеленський про бомбардування Успенського собору Росією: "Ось так він захищає свою церкву!"

Президент вкотре наголосив на необхідності закрити повітряний простір над Україною.

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності закрити повітряний простір над Україною задля безпеки.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"Важливіший крок для нас – це запровадження закриття неба над Україною. Через постійні бомбардування немілітаризованої інфраструктури. І ви можете вийти і побачити. Ви вже бачите Успенський собор. І в чому, знаєте, така трагічна іронія: президент Російської Федерації сказав, що дуже багато викликів націоналізму, що ми придушуємо, ми - мається на увазі Україна, що одна церква придушує свободу іншої церкви. А саме говорив про Московський патріархат. І я говорив тоді, що у нас багато різних церков. І всі вони рівні. І немає особливих відносин до тієї чи іншої церкви. І ось вам відповідь. Бомбардування біля Успенського собору.

Російська бомба випущена на церкву Московського патріархату. Ось так він захищає свою церкву, про яку він каже, що вона їх. Хоча я вважаю, що вони всі українські. Тобто бомбардування! Там повилітали всі вікна. Я не знаю про жертви, у мене немає статистики. Але ось вам відповідь, в чому цинізм", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривалися люди.