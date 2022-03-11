Зеленський про гуманітарну катастрофу в Україні: Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну

Зеленський про гуманітарну катастрофу в Україні: Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну

Глава держави наголосив, що попередніх санкцій проти РФ, вочевидь, недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 11-го березня заявив, що вже сьогодні очікує нових санкцій проти Росії, яка продовжує обстріл цивільних, що спричиняє смерті та гуманітарну катастрофу.

"Через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської і Донецької областей немає електрики, тепла, газу і води. Це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів. Синонимом Російської Федерації.

Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ…

Якщо ЦЕ продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів.

Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно!", - наголосив Зеленський.

"Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння", - Володимир Зеленський звернувся до українців

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