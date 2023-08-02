Зеленський про міжнародні відносини: "Нам потрібні рішення заради України"

Україні потрібні перемоги на полі бою та в міжнародних відносинах. До нового політичного сезона нам потрібно підготуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз – найважливіші півроку. За місяць у країнах-партнерах починається новий політичний сезон. Він має стати таким же проукраїнським, як і попередні політичні сезони. Є час підготуватися. Нам потрібні рішення заради України. Нам потрібні перемоги для України на полі бою та в міжнародних відносинах, у нашій дипломатії. Саме про це ми говорили сьогодні на зустрічі з послами України. Кожен крок української дипломатії, кожен день українських послів мають посилювати нашу державу й давати Україні перемоги”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він також додав, що нашій державі потрібні перемоги, із яких складатиметься велика українська перемога в цій війні за свободу та незалежність.

Нагадаємо, що у польському МЗС заявили про "не найкращі відносини" з Україною.

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