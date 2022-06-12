Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Це рішення посилить не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз"

Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Це рішення посилить не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз"

У суботу, 11 червня, розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, у межах якого Єврокомісія повинна вирішити, чи надати Україні статус кандидата в ЄС.

Глава держави зауважив, що "збереження України поза межами Євросоюзу працює проти Європи".

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні у ніч проти 12 червня.

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом в одній команді, і цій команді, впевнений, належить виграти. Вже дуже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, а й увесь Євросоюз. Просто, що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами ЄС працює проти Європи", - зауважив глава держави.

Втрати росіян, успіхи на фронті та статус кандидата в ЄС - звернення Зеленського за 11 червня

Нагадаємо, у суботу, 11 червня, очільниця Єврокомісії зустрілася з главою держави Володимиром Зеленським. Після перемовин голова Європейської комісії заявила, що результати цієї зустрічі дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Пізніше європейська високопосадовиця зустрілася з прем’єром України Денисом Шмигалем. Вони обговорили надання безповоротних грантів для малого й середнього бізнесу, план відновлення та намір відбудувати країну за європейськими стандартами.