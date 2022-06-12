Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Зроблено все заради позитивної відповіді"

Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Зроблено все заради позитивної відповіді"

Україна продовжує працювати з ЄС щодо позитивного рішення Єврокомісії надати Україні кандидатський статус.

За словами глави держави, тепер Україна чекає на рішучість деяких європейських лідерів в ухваленні рішення.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у неділю, 12 червня.

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"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів", - наголосив очільник України.

Варто зазначити, очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що очолюваний нею орган готовий надати рекомендації країнам ЄС та завершити оцінку щодо статусу кандидата України. "Шлях відомий", - сказала вона.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві голова Єврокомісії заявила, що Європейський союз сьогодні стоїть на порозі історичного рішення щодо України і її статусу кандидата на вступ до ЄС.

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