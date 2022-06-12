Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Зроблено все заради позитивної відповіді"

Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський про надання Україні статусу кандидата в ЄС: "Зроблено все заради позитивної відповіді"

Фото: Associated Press

Україна продовжує працювати з ЄС щодо позитивного рішення Єврокомісії надати Україні кандидатський статус.

За словами глави держави, тепер Україна чекає на рішучість деяких європейських лідерів в ухваленні рішення. 

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у неділю, 12 червня.

"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів", - наголосив очільник України.

Варто зазначити, очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що очолюваний нею орган готовий надати рекомендації країнам ЄС та завершити оцінку щодо статусу кандидата України. "Шлях відомий", - сказала вона. 

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві голова Єврокомісії заявила, що Європейський союз сьогодні стоїть на порозі історичного рішення щодо України і її статусу кандидата на вступ до ЄС.

Читайте також:

Наступна публікація