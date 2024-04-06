Зеленський про оборонні лінії: "На деяких напрямках вже 92-98% виконаних робіт"

Навіть там, де немає бойових дій сьогодні, завдяки нашим героїчним воїнам все дуже сильно укріплюється. Є три лінії оборони.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону "Єдині новини".

"Якість і підхід до всіх ліній оборони в незалежності від напрямку – він однаковий, однакові стандарти. І щодо термінів здачі – приблизно однакові, але чим ближче до "гарячих" напрямків – там швидше все будується, вимога така. Але приблизно в один термін все буде здаватися", – сказав він.

За словами головнокомандувача, йдеться і про "зуби дракона", і про протитанкові. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі.

Підготовлено не просто так все це, додав він, прораховано дуже ретельно. За пару місяців все буде здано принаймні такі зобов'язання всіх трьох ліній. Але на деяких напрямках вже виконано 92-98% робіт.

Володимир Зеленський

Раніше у The Washington Post написали про те, що через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим.

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