Зеленський про переговори з Путіним: "Розмова України і Росії точно буде, але ми не знаємо, в якому форматі"

Зеленський про переговори з Путіним: "Розмова України і Росії точно буде, але ми не знаємо, в якому форматі"

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що розмова України і Росії точно буде, проте наразі не зрозуміло, а якому саме форматі.

Глава держави зазначає, що мета перемовин постійно змінюється. Якби Зеленський і Путін зустрілися сьогодні, обов‘язково вирішувалося б питання Маріуполя. Проте, якщо зустріч буде за два-три місяці, питання для переговорів можуть бути вже іншими.

Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Мета змінюється. Як і гібридна війна, так і гібридний буде мир і гібридні зустрічі. Якби ми зустрічались на самому початку, ми розуміємо, в якому положенні була Україна. Якщо ми будемо зустрічатись сьогодні, ми знаємо, що окуповано, а що деокуповано. Якщо ми будемо зустрічатись за два місяці, ми не знаємо, в якому стані все буде", - сказав глава держави.

Зеленський зазначає, що сьогодні на порядку денному, як і раніше, залишається питання обміну українських полонених, деокупація та мир.

"Ось і вся адженда (порядок денний - ред.), така вона і була спочатку. Можливо, вона була не така конкретна, тому що не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там і тут", - каже президент.

За його словами, від України залежить багато речей, проте багато залежить і від Росії.

"Не говорячи з ними, ми повинні тоді просто констатувати той результат, на якому ми перебуваємо. От дійшли сюди, ну стоїмо, чекаємо або стріляємо. Завтра нас артилерією накрили, відступили, післязавтра пішли знов вперед", - пояснив Зеленський.

Він наголошує, що Україна має свої бажання та цілі. Зокрема, ми хочемо повернення територій, хочемо закінчити цю війну.

"Але як це буде, коли це буде, залежить від часу, коли буде розмова з Путіним. Думаю, що розмова України і Росії точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі: з посередниками, без посередників, в широкому колі, на рівні президентів чи двостороння розмова", - каже президент.

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