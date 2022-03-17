Зеленський про приєднання України до європейської енергомережі: "Ми можемо робити історичні речі"

Віднині Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Це дозволить українську електроенергію транспортувати до Євросоюзу і навпаки.
За словами президента, це історична подія, до якої країна йшла десятки років.
"Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не лише наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України, ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулося", - сказав президент.
Своєю чергою, Зеленський подякував усім енергетикам, які працювали над тим, аби Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".
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