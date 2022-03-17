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Зеленський про приєднання України до європейської енергомережі: "Ми можемо робити історичні речі"

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Зеленський про приєднання України до європейської енергомережі: "Ми можемо робити історичні речі"

Володимир Зеленський / скриншот з відео

Віднині Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Це дозволить українську електроенергію транспортувати до Євросоюзу і навпаки.

За словами президента, це історична подія, до якої країна йшла десятки років.

"Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не лише наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України, ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулося", - сказав президент.

Своєю чергою, Зеленський подякував усім енергетикам, які працювали над тим, аби Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

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