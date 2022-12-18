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Зеленський про Путіна: Якщо схоче застосувати ядерну зброю - він її застосує

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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528
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Зеленський про Путіна: Якщо схоче застосувати ядерну зброю - він її застосує

Фото: president.gov.ua

Зеленський вважає. що Путін може за бажанням використати ядерну зброю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін може використати ядерну зброю, якщо так вирішить.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Якщо Путін вирішив в якийсь момент застосовувати ядерну зброю, це не залежить від того, хоче Зеленський забрати назад наш Крим, хоче суспільство поїхати до себе на море. Путін, якщо хоче застосувати ядерну зброю - він її застосує. Так само, як він обіцяв Макрону, Меркель, що не буде повномасштабного вторгнення в Україну. Просто не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так, як вирішили особисто вони", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський сказав, що готовий вийти на ринг із Путіним. Своєю заявою український президент принизив очільника Кремля. 

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