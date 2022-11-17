Зеленський про ракету, яка вдарила по Польщі: "Ми не знаємо на 100% чия вона"

Зеленський переконаний, що територію Польщі атакувала російська ракета, однак до кінця розслідування про це не можна стверджувати на всі 100%.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто поки що достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі під час масованого обстрілу України 15 листопада.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до учасників Bloomberg New Economy Forum.

"Я не знаю, що трапилося цього разу, ми не знаємо на 100%, я думаю, що світ теж не знає на 100%. Але я впевнений, що була російська ракета і що ми використовували ракети ППО... Але ми маємо бути справедливими і чесними, допоки розслідування не завершено, ми не можемо говорити, якого типу була ракета, уламки якої впали на території Польщі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про бажання взяти участь у спільному розслідуванні ракетного удару по Польщі та побачити докази, які мають польські колеги.

Раніше стало відомо, що українські військові повідомляли США та союзників про спробу перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі.

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