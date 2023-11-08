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Зеленський відреагував на рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський відреагував на рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу

Президент України Володимир Зеленський Фото: ТСН

Зеленський наголосив, що Україна повинна бути у європейській родині. 

Володимир Зеленський прокоментував рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу України. Він вважає, що "історія України та всієї Європи зробила правильний крок".

Про це йдеться у заяві глави держави, опублікованій на сайті президента. 

Зеленський наголосив, що Україна повинна бути у європейській родині.

"Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", - сказав він.

Український президент зауважив, що у грудні цього року країна очікує на політичне рішення від Європейської ради, яке, на його думку, буде позитивним.

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, Єврокомісія дала "зелене світло" переговорам про вступ України до ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це сталося! Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу"

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Дата публікації
Перегляди
548
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