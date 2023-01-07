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Зеленський - про відправу Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі: "Здобуття історичної справедливості"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Зеленський - про відправу Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі: "Здобуття історичної справедливості"

Фото: скрин із відео

У Лаврі на Різдво звучала молитва за Україну.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відправу митрополита ПЦУ Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі. Він це назвав відновленням історичної справедливості. 

Про це президент сказав 7 січня під час звернення до українців. 

"Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, митрополит Православної церкви України Епіфаній провів історичне різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП. 

Також у Лаврі 7 січня вперше залунала колядка українською.

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Перегляди
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