Зеленський про війну з Росією: Путін хоче ввести до України сирійських найманців

Зеленський про війну з Росією: Путін хоче ввести до України сирійських найманців

Ворог збирає по всій Росії резервістів та “строковиків”, каже голова держави.

Це вітчизняна війна з ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів і збирає по всій Росії “строковиків”.

Про це під час брифінгу розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ворог збирає по всій Росії резервістів та “строковиків”, щоб кинути їх у пекло цієї війни. Ворог придумав завозити найманців проти наших людей: головорізів із Сирії — з країни, яку руйнували також, як окупанти нині нищать наш Маріуполь, Харків, Охтирку, Чернігів, Волноваху, Ізюм. Ось так російські війська ставляться до українців та Донбасу. Як вони говорили: "до російськомовних людей", — відповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що сирійські найманці в принципі не розрізняють, хто і якою мовою тут говорить, до якої церкви ходить і яку партію підтримує. Вони просто їдуть убивати на чужій землі.

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