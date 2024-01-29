Зеленський відповід, чи буде Україна повертати чоловіків з-за кордону: "Це питання в справедливості"

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що військовозобов'язані, які у перші дні війни виїхали за кордон, повинні повернутися та, якщо не воювати, то сплачувати податки.

Таку думку президент України висловив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Також читайте "Абсолютно неправильно": Зеленський засудив "полювання" на військовозобов'язаних на вулиці "Різні люди виїжджали з різних причин. В перші дні війни були відкриті всі кордони. Була війна, люди рятували своїх дітей, всі це абсолютно розуміють. Люди виїжджали в різні країни світу, хтось залишався тут, це був вибір кожної людини. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, були в Україні. Питання не в тому, що вони всі мають бути на фронті - у нас велика армія", - сказав він.

На думку президента, це "питання в справедливості". Ті, хто виїхав, повинні сплачувати податки в Україні, аби підтримувати Збройні сили.

"Є люди, які поїхали і не повернулись на свою роботу. Це їх право. Але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки, бажано в Україні. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим солдатам, які нас захищають. Авжеж, було б бажано, якщо б таку підтримку отримували в Україні. Це було б правильне рішення", - вважає Зеленський.

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