Зеленський про закон щодо декларування: коли буде ухвалено рішення

Напередодні Верховна Рада відновила декларування для чиновників.
Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо закону про декларування після консультацій.
Про це заявив сам голова держави, пише "Радіо Свобода".
“Я попросив віцепрем’єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два”, – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Києві.
Зазначимо, що напередодні Верховна Рада відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру.
Водночас, у НАЗК заявили, що на закон треба накласти вето через низку “небезпечних норм”. Закон про відновлення декларування потрібен для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є “структурним маяком” у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.
Нагадаємо, що Секретар Ради нацбезпеки заявив, що декларування має бути обов'язковим для всіх громадян.
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