Зеленський про "зернові угоди": текст із пунктами повністю відповідає інтересам України

Український президент назвав підписану угоду "важливою домовленістю", оскільки це дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у ніч проти 23 липня.

"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів", - сказав він.

За словами Зеленського, до відновлення постачань української аграрної продукція морським шляхом були залучены багато лідерів.

"Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля", - зауважив глава держави.

Зеленський пояснив, чому текст про розблокування вивезення українського зерна з його пунктами цілком відповідає інтересам України. Зокрема:

Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.

Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають. І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

"І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей. І я хочу подякувати всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному й кожній, хто щоденно доводить: Росія не виграє в цій війні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі у присутності генерального секретаря ООН та турецького президента відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Українська делегація не підписувала прямих домовленостей з Російською Федерацією.

Про те, що передбачає "зернова угода" - читайте ТУТ.

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