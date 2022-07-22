Зеленський про "зернові угоди": текст із пунктами повністю відповідає інтересам України

Глава держави Володимир Зеленський запевнив, що пункти "зернової угоди" щодо розблокування експорту зерна повністю відповідають інтересам України.
Український президент назвав підписану угоду "важливою домовленістю", оскільки це дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у ніч проти 23 липня.
"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів", - сказав він.
За словами Зеленського, до відновлення постачань української аграрної продукція морським шляхом були залучены багато лідерів.
"Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля", - зауважив глава держави.
Зеленський пояснив, чому текст про розблокування вивезення українського зерна з його пунктами цілком відповідає інтересам України. Зокрема:
- Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.
- Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.
- І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.
"І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей. І я хочу подякувати всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному й кожній, хто щоденно доводить: Росія не виграє в цій війні", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі у присутності генерального секретаря ООН та турецького президента відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Українська делегація не підписувала прямих домовленостей з Російською Федерацією.
Про те, що передбачає "зернова угода" - читайте ТУТ.
Читайте також: