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Зеленський про звільнення Донбасу: "Території повернуться раніше, ніж свідомість людей"

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Зеленський про звільнення Донбасу: "Території повернуться раніше, ніж свідомість людей"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент переконаний, що ментально повернути жителів окупованого Донбасу буде складніше, ніж деокупувати самі землі.

Захоплений росіянами Крим, ймовірно, деокупувати буде легше, аніж Донбас. Йдеться не лише про звільнення територій, але й ментальне повернення людей до України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами з Миколаєва.

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей... Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі, і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно", - сказав глава держави.

Президент переконаний, що ментально повернути жителів окупованого Донбасу буде складніше, оскільки у регіоні 10 років тривали бойові дії, була контактна лінія. Крім того, там дійсно багато сепаратизму, а частина людей пройшла війну.

"Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, тікають росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти — те, що в нас є. Все інше обовʼязково повернеться", - додав президент.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник також вважає, що військовим шляхом повернути Донбас буде неможливо. Водночас з Кримом ситуація зовсім інакша.

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Дата публікації
Перегляди
393
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