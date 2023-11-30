Зеленський про звільнення Донбасу: "Території повернуться раніше, ніж свідомість людей"

Захоплений росіянами Крим, ймовірно, деокупувати буде легше, аніж Донбас. Йдеться не лише про звільнення територій, але й ментальне повернення людей до України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами з Миколаєва.

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей... Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі, і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно", - сказав глава держави.

Президент переконаний, що ментально повернути жителів окупованого Донбасу буде складніше, оскільки у регіоні 10 років тривали бойові дії, була контактна лінія. Крім того, там дійсно багато сепаратизму, а частина людей пройшла війну.

"Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, тікають росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти — те, що в нас є. Все інше обовʼязково повернеться", - додав президент.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник також вважає, що військовим шляхом повернути Донбас буде неможливо. Водночас з Кримом ситуація зовсім інакша.

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