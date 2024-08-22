Зеленський продовжив на десять років санкції проти Гужви, Шарія та інших колаборантів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про продовження на 10 років рішення РНБО щодо продовження на 10 років санкцій проти Ігоря Гужви (контролював проросійський сайт "Страна.Юа"), проросійського блогера Анатолія Шарія та так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

Відповідний документ розміщений на сайті голови держави.

Указом президента продовжено санкції щодо Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Запроваджені проти них санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами веб-ресурсів, зокрема до їхніх субдоменів — сайту "Страна.Юа".

Крім того, санкції продовжено проти Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко. Санкції передбачають блокування доступу до ресурсу "Шарій.net", сайту "Політична партія Шарія" і пов'язаних із ними субдоменів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині затримали колаборантку з “партії Шарія”.

Крім того, ми також інформували, що СБУ взялася за ексадвоката Медведчука та Шарія, який зараз працює на окупаційний "уряд".

Читайте також: