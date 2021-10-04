Зеленський проінспектував "Велике будівництво" об’їзної Трускавця: фото

Ділянка матиме по дві смуги руху.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області оглянув з повітря будівництво обхідної дороги навколо міста Трускавець.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Нова об’їзна стане частиною автошляху Т-14-02 Східниця – Пісочна і допоможе налагодити транспортне сполучення між Трускавцем та іншими населеними пунктами регіону в обхід небезпечних ділянок.

"Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах Національної програми "Велике будівництво", оминає небезпечні карстові провалля та дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід Трускавця", - повідомляє Офіс президента.

Як зазначає Служба автомобільних доріг у Львівській області, новозбудована ділянка матиме по дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. На початку та в кінці траси також зроблять однорівневі транспортні розв’язки кільцевого типу.

Будівництво нової об’їзної розпочалося минулого року за президентською програмою "Велике будівництво". Наразі на ділянках вже укладають верхній шар покриття. Загальна кошторисна вартість робіт становить 249,1 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував початок створення Київської окружної дороги протяжністю 150 км в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".

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