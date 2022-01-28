Зеленський про блокування постачання зброї ФРН: "Я не бажаю Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми"

Зеленський про блокування постачання зброї ФРН: "Я не бажаю Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми"

Якщо колись буде існувати загроза вторгнення іншої держави для Німеччини, то Україна готова допомогти, сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував блокування Німеччиною постачання зброї українській армії. Він запевнив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Про це голова держави сказав у п'ятницю, 28 січня, під час пресконференції з іноземними ЗМІ.

"Щодо блокування зброї – це не перший та не останній приклад. Я не бажаю Німеччині, її народові відчувати те саме, що відчуваємо ми. Щоб ви колись це відчували на кордонах своєї держави. Я колись сказав Ангелі Меркель про "Північний потік-2", що я розумію, що це – бізнес. Але якщо б у вас на кордоні були війська цієї держави, ви б з ними робили "Північний потік-2" чи ні? Де ця контактна лінія?", - сказав голова української держави.

Також президент України запевнив, якщо колись буде існувати загроза вторгнення іншої держави для Німеччини, то Україна готова допомогти.

Нагадаємо:

Україна вже тривалий час просить про поставки зброї від Німеччини для захисту від можливого широкомасштабного нападу Росії, зокрема військові кораблі та зенітні системи.

Проте новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

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