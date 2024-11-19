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Зеленський прокоментував, чи є ризик недофінансування Сил оборони

Зеленський прокоментував, чи є ризик недофінансування Сил оборони

Володмир Зеленський / Фото: Associated Press

Ризиків для Сил оборони і безпеки Україні через фінансування немає.

Україна зможе гарантувати на цей і наступні роки повне фінансове забезпечення.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Нашим внутрішнім ресурсом ми забезпечуємо наші Сили оборони і безпеки України, тому сплачені податки – це зарплати воїнів. І хоч зараз, під час війни, ми з об’єктивних причин не забезпечуємо себе самі необхідним фінансуванням на 100%, все ж таки ми змогли гарантувати на цей і на наступний рік повне фінансове забезпечення. Ризиків для сил оборони і безпеки України через фінансування немає", – наголосив Глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що запрацювала система електронного переведення в армії, якою вже скористалися понад 500 військових.

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