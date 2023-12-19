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Зеленський прокоментував ідею множинного громадянства та звернувся до українців за кордоном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський прокоментував ідею множинного громадянства та звернувся до українців за кордоном

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський висловився щодо можливості українців мати паспорти декількох країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні може бути множинне громадянство, адже українці живуть у різних країнах світу, проте залишаються українцями.

Про це президент сказав під час пресконференції 19 грудня.

"Я не бачу поганого у таких пропозиціях. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Я дійсно вважаю, що це нормально", – сказав президент.

За словами президента, треба думати про закон щодо множинного громадянства в Україні, адже багато українців проживають у різних країнах.

"Я вважаю, що українців є 60 млн у світі. І не всім обов'язково жити в Україні. У них своя історія, свої сім'ї. Хтось народився там у Канаді, у Сполучених Штатах. Але треба дати їм можливість підтримувати Україну. Відчувати, що вони українці, допомагати відкривати бізнеси тут, сплачувати податки. Все це точно йде у плюс Україні. Над цим треба думати, момент важливий…" – пояснив президент.

Володимир Зеленський також звернувся до українців, які вимушено виїхали за кордон, з проханням не відмовлятися від громадянства України.

"Я б хотів, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки і діти, чули це. Щоб коли вони працевлаштовуються тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятися від громадянства нашої держави. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково вирішує це питання", – сказав президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи обговорював він з Орбаном війну та припинення вогню.

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Дата публікації
Перегляди
1332
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