Зеленський прокоментував обмовку Байдена, який назвав його Путіним

Президент Володимир Зеленський у суботу на початку свого візиту до Ірландії назвав "помилкою" обмовку президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО назвав Зеленського "Путіним".

Про це пише Irish Times.

Після того, як Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії, він коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Відповідаючи на запитання, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним", Зеленський сказав: "Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю".

Зеленський також подякував народу Ірландії за підтримку.

"Перш за все, величезне спасибі за вашу підтримку, спасибі Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення", – сказав глава держави.

Зазначимо, що Зеленський перебуває в Ірландії для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом на зворотному шляху до України після зустрічі з лідерами НАТО в США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден, передаючи слово на сцені президентові України Володимиру Зеленському, помилково назвав його "Путіним". Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні. Американський лідер одразу усвідомив помилку і виправився.

Байден сплутав Зеленського з Путіним

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