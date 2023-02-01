Зеленський прокоментував обшуки у топпосадовців та звільнення керівників митниці

Український лідер заявив, що реакція в суспільстві свідчить, що люди підтримують дії правоохоронців.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній день, 1 лютого, плідним днем у протистоянні тим, хто намагався послаблювати Україну, маючи на увазі обшуки у топпосадовців та звільнення керівництва митниці.

“Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо”, - заявив він під час свого традиційного вечірнього звернення та подякував правоохоронцям, які “продемонстрували силу права і держави”.

Зеленський також висловив вдячність уряду України за оперативне кадрове реагування.

“Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Щодо частини цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах”, - наголосив президент.

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Також Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні обшуки, проведені Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень у різних регіонах.

“Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена”, - запевнив український лідер.

Окремо, очільник держави відзначив важливість “чистоти процесів” у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони.

“Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме – той не залишиться у відповідних структурах”, - пообіцяв президент Зеленський.

Зеленський за 1 лютого: Сьогодні у нашої держави плідний день

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше розповів, що низка масштабних оперативно-слідчих заходів направлені "на боротьбу із внутрішнім ворогом". Спецслужба виконує завдання, поставлені главою держави Володимиром Зеленським.

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