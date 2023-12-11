Зеленський прокоментував паузу у допомозі від США: "Цю битву я не програв"

Через суперечки у Конгресі допомога Україні від США досі не ухвалена. Але Україні вдасться побороти цю паузу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

"Треба йти далі"

Зеленський запевнив: через ситуацію із допомогою США він не засмучений, бо цю битву не програв. Лідер налаштований йти до кінця.

"Ми (українці – ред.) не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу. Тому треба взяти собі в руки і йти далі", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що з цього приводу у нього запланована низка зустрічей у США найближчими днями. Зокрема, головнокомандувач має поспілкуватися із президентом Джо Байденом.

"І ми будемо працювати над тим, щоб подолати цю паузу в допомозі від США України. Ми це поборемо і не тільки це. Все поборемо", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, один із республіканців запропонував віддати РФ окуповані території.

Читайте також: