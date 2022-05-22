Зеленський прокоментував петицію про скасування заборони на виїзд з України чоловіків

Президент Володимир Зеленський прокоментував петицію на сайті ОП про дозвіл чоловікам призовного віку виїжджати із країни.

Петиція набрала 25 тисяч підписів на сайті президента. Глава держави вважає, що звернення про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

Про це він заявив під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу.

"Я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція: до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй (захищали. – Ред.) не своє місто, де народилися", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї.

"Коли до мене звертаються з цією петицією, щоб наші чоловіки під час воєнного стану могли поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Це якщо по-людськи. А по закону, у нас є відповідна кількість дні, щоб відповісти на будь-яку петицію, подобається вона мені, чи ні", – підсумував він.

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Нагадаємо, що на сайті Офісу президента зареєстрували електронну петицію з пропозицією скасувати заборону виїзду з України чоловікам віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців. Ініціатива набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Раніше Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа. Президент Володимир Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації.

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