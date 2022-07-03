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Зеленський прокоментував рішення про безвізовий в'їзд громадянам України до Ізраїлю

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Зеленський прокоментував рішення про безвізовий в'їзд громадянам України до Ізраїлю

Фото: Офіс президента України

Президент України привітав рішення Верховного Суду Ізраїлю дозволити безвізовий в'їзд громадянам України.

Володимир Зеленський підкреслив, що верховенство права і повага прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію.

Про це глава держави написав у Twitter.  

"Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" - написав президент.

Нагадаємо, у березні Ізраїль запровадив електронні дозволи на в'їзд для українців, призупинивши безвізовий режим. 

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.

Громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без потреби подавати для цього особливе прохання.

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